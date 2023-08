Letizia Nuzzo, da Ottavia ad Atene ai mondiali di nuoto sincronizzato: la sua storia

Ottavia atterra ad Atene indossando un paio di occhialini e una clip nasale! Dal 30 agosto al 3 settembre, il Mondiale di nuoto sincronizzato vedrà come protagoniste due donne del quartiere di Roma nord. Letizia Nuzzo, atleta olimpica ad Atlanta nel 1996, partirà per la capitale greca in veste di allenatrice – e non solo – della giovane Gaia De Marchi. La loro peculiarità? Essere madre e figlia. Le due, che gareggeranno per la categoria “Ragazze”, sono pronte più che mai a portare a casa grandi risultati. Un vanto per il papà Giancarlo, titolare di una pizzeria ad Ottavia, ma un vanto anche per l’intero quartiere. A parlare è un residente, fiero di essere rappresentato dalla De Marchi in uno sport tanto bello quanto complesso: “Una piccola stella che brilla nel cielo del Mondiale; credo che non ci sia nulla di più commovente ed emozionante per il padre di Gaia.

Sui social, innumerevoli sono i commenti di persone che si congratulano con la ragazza e con la madre della stessa. Fioccano auguri di buona fortuna da parenti, amici, ma soprattutto da moltissimi residenti del rione; si leggono frasi come: “Teniamo alto il nome della nostra Ottavia!”, “Fate onore al nostro quartiere!” oppure “Sono felicissima, provengono proprio dalla mia stessa zona”. Insomma, a quanto pare il quartiere di Roma nord nella sua totalità è pronto a sostenere Gaia e sua madre, dando loro tutto l’appoggio possibile in questa sfida coinvolgente ed appassionante.