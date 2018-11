© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vittoria che vale tanto e che consente di stare più tranquilli. Il successo di Tortona mette il sorriso in casa Zeus Energy, con il presidente Giuseppe Cattani che non si nasconde e, subito dopo la sirena finale, spiega: «Sto cercando di riprendermi. Serviva la vittoria e non mi interessa come sia arrivata. Non mi interessa parlare del gioco. Servivano punti e li abbiamo presi. Sono punti importanti e pesanti, perché in pochi passeranno a Tortona quando la squadra tornerà al completo. Questo non è un momento facile per noi e questo successo ci aiuta tantissimo. Abbiamo 6 punti, abbiamo bilanciato la sconfitta in casa con Biella e siamo tornati in media perfetta. E' stata una faticaccia stasera, ma va bene così. Ora guardiamo avanti, affrontiamo una settimana comn più tranquillità e pensiamo al derby con Latina».Nelle prossime ore la Npc si proietterà sul mercato per cercare il sostituto di JJ Frazier: probabile l'ultimo assalto a Nick Raivio, anche se il giocatore sembra convinto di restare in Germania. Sul piatto almeno un altro paio di soluzioni che la società cercherà di vagliare.