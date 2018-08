di Giacomo Cavoli

RIETI - Al quinto giorno di gara, tornano a volare i quaranta protagonisti della Coppa Internazionale del Mediterraneo. Al Ciuffelli il caldo è tornato ad arroventare la linea di decollo, dopo le ultime due giornate dove i violenti acquazzoni pomeridiani avevano fatto propendere la direzione gara per il "No task", considerando quindi persa la giornata di venerdì e concessa di riposo quella di sabato. Fino all'11 agosto, restano così altre sette giornate di competizione a disposizione, meteo permettendo.



Percorsi di volo, quelli disegnati per oggi dal direttore di gara Aldo Cernezzi sulla base delle indicazioni del meteorologo Ezio Sarti e assegnati durante il briefing meteo del mattino (nella foto) che agli alianti in decollo dal Ciuffelli impongono il divieto di volo nell'area "Charlie" relativa alla zona di Bolsena, dove è prevista l'esibizione delle Frecce Tricolori.





Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA