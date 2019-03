RIETI - Ancora disagi per gli abitanti del quartiere di Villa Reatina, che questa mattina si è svegliata trovando i rubinetti "a secco" per un guasto sulla via Salaria per l'Aquila "non segnalato né da Aps, né tantomeno al Comune" ci scrive un lettore che abita a ridosso del centro commerciale I Cubi. Il guasto non è ancora stato riparato e la mancanza di acqua perdura, creando disagi agli utenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA