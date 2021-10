Amatrice, la variante dell'ospedale inutile dopo l'eliminazione del semaforo. Il sindaco Cortellesi chiede che i fondi vengano spesi per i parcheggi

Sabato 16 Ottobre 2021, 17:40

RIETI - Rimosso il semaforo sulla SS260 Picente, adiacente il cantiere del nuovo ospedale Grifoni: l'amministrazione comunale di Amatrice si interroga sull'utilità della variante che era in via di realizzazione in questi giorni proprio a ridosso del tratto di strada che ora è stato riaperto.

«Risulta inutile e non funzionale la variante in via di costruzione - spiega il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi in un post pubblicato - ritiengo che la cifra spesa per tale tratto stradale, possa e debba essere utilizzata per lavori di maggiore utilità per la città, come parcheggi per l’ospedale. L’amministrazione sta lavorando per questo».