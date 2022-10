Under 19: inizio da dimenticare per Cantalice e Alba, buona la prima per Valle del Peschiera e Poggio Mirteto

RIETI – Ha preso il via nel weekend una nuova stagione dei campionati di calcio Under 19 regionale B e Under 19 provinciale. Inizio agrodolce per le formazioni reatine, tra le quali vincono soltanto Valle del Peschiera e Poggio Mirteto.

Under 19 regionale B – girone B

Esordio da dimenticare per Cantalice, travolto 4-0 sul campo del Sant’Angelo Romano. Per i biancorossi gara in salita fin dal primo tempo a causa di un’espulsione, a cui se ne sono aggiunte altre due all’inizio della ripresa. Nonostante ciò, la squadra reatina ha cercato di lottare con tutte le proprie forze per evitare una debacle ancora più pesante e ciò è confermato anche dal tecnico Renato De Dominicis: «Dopo aver giocato molto bene nei primi 30 minuti, siamo rimasti in inferiorità numerica e ci sono stati fischiati contro due rigori, uno dei quali non è andato a buon fine. Nel secondo tempo abbiamo subito l’allontanamento dal campo di altri nostri due uomini, arrivando, tuttavia, fino al novantesimo ad una situazione in cui gli avversari erano avanti solo di un gol. Negli ultimi minuti, però, i padroni di casa hanno approfittato anche della nostra stanchezza, riuscendo a segnare con rapidità ben tre reti. Ora archiviamo subito il ko e ci prepariamo al derby casalingo di sabato pomeriggio, alle 15, contro l’Alba Sant’Elia».

Ed è proprio l’Alba Sant’Elia ad aver vissuto, a sua volta, un fine settimana negativo: contro gli ospiti della Vis Aurelia, il risultato finale è infatti 0-5. La squadra reatina è reduce da una settimana turbolenta a causa dell’improvvisa rinuncia alla panchina di Tonino D’Angeli, sostituito in tempo per la prima partita da Roberto Attorre, e per l’abbandono della rosa da parte di alcuni giocatori. Marco Ianni, dirigente sportivo della società, ci tiene, tuttavia, a sottolineare che il gruppo rimane coeso e che da oggi è pronto a seguire i dettami del nuovo tecnico: «Un avvio di campionato che non ci deve demoralizzare. Il collettivo c’è e vuole impegnarsi il più possibile, cercando di esprimere al meglio il proprio calcio. Testa alla prossima importante gara contro Cantalice».

Gli altri risultati

Athletic Soccer Academy – Astrea 3-1

Fidene – Circolo Canottieri Roma 1-5

Aurelia Antica Aurelio – Palombara 0-1

Castelverde – Tor Lupara 1-2

Sabazia – Wospac: rinviata al 1° novembre

Under 19 provinciale – Rieti

Ottima partenza per la Valle del Peschiera, corsara 3-1 sul campo della Brictense. Per i vincitori, gol di Feliziani, Micheli e Ciobanu, mentre per i romani non basta la rete di Rosati. «Dopo una breve fase di studio degli avversari - dichiara il tecnico dei reatini Gabriele D’Orazio – siamo riusciti a sbloccare la partita con personalità, per poi allungare presto le distanze. Nella ripresa, invece, siamo apparsi un po’ troppo superficiali, consentendo ai padroni di casa di andare a segno. In vista delle prossime sfide, dobbiamo quindi lavorare sulla continuità e sulla concentrazione per tutti i 90 minuti».

«Causa Covid abbiamo iniziato il torneo con molte defezioni – spiega l’allenatore della Brictense, Marco Travisani – Tuttavia non abbiamo fatto mancare il carattere, consentendo a diversi giocatori di potersi cimentare fin da subito, per la prima volta, con una gara ufficiale. Purtroppo, però, abbiamo commesso vari errori tecnici e quindi non c’è dubbio che gli avversari abbiano meritato il successo».

Tante emozioni nel match tra Mentana 2019 e Poggio Mirteto, vinto dagli ospiti 3-2 grazie alle reti di Capriccioni, Fabi e Carosi. Per i padroni di casa, insufficiente la doppietta di Pelliccioni. «Siamo partiti sicuramente con il piede giusto in un campo difficile – confessa il mister dei sabini, Andrea Di Battista – I ragazzi sono stati determinati fino alla fine, riuscendo a portare a casa un ottimo risultato dopo aver subito due volte il gol del pareggio. Sono sicuramente contento».

«Si è trattato di una partita, a mio avviso, molto equilibrata – dichiara il tecnico del Mentana 2019, Tommaso Eusepi – Essendo stata una sfida decisa da episodi, ritengo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio».

Match molto dinamico, quello andato in scena a Forano, tra Accademia Calcio Sabina e Ginestra, a segno da una parte con Capogrossi e Valentini, dall’altra con una doppietta di Diego Tulli. «Nonostante le difficoltà nel concretizzare - spiega il mister dell'Accademia, Daniele Valenti - nei primi 55 minuti abbiamo giocato molto bene. In seguito, abbiamo dovuto rincorrere gli avversari, visto che siamo andati sul 2-2 dopo aver subito i loro due gol. Nel complesso, probabilmente, avremmo meritato qualcosa di più, ma non importa. Pensiamo ora al prossimo impegno».

«Partita davvero equilibrata con tante occasioni per entrambe le squadre soprattutto nel primo tempo – afferma il mister del Ginestra, Mirko Manganaro – Dopo aver subito la rete dell’1-1, non ci siamo persi d’animo e siamo riusciti a tornare avanti. Successivamente, però, in campo è salita un po’ di tensione e tutte due le formazioni sono rimaste in inferiorità numerica. In questo frangente, l’Accademia è stata brava a non arrendersi, trovando il 2-2 a cinque minuti dal fischio finale».

Termina, invece, 1-0 il derby tra Pro Fiano e Passo Corese: decisiva la realizzazione di Massaro. «La sfida era molto sentita – confessa l’allenatore della Pro Fiano, Andrea Merloni – visto che i ragazzi si conoscono fra loro e, in diversi casi, vanno anche a scuola insieme. Il match è stato senz’altro combattuto, ma noi siamo stati bravi a portarlo a casa. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma certamente il risultato ci rende felici e ci spinge a continuare sulla strada appena avviata».

Infine, termina 0-5 la partita tra Amatrice e Monterotondo 1935. Durante il match, si sono vissuti anche alcuni momenti di paura, visto che, a seguito di uno scontro di gioco, il portiere amatriciano ha perso i sensi ed è stato trasportato all’ospedale in ambulanza. Ora il giocatore sta bene, ma rimane sotto osservazione. «Un saluto e un abbraccio da parte di tutta la squadra al nostro estremo difensore Emanuele – dichiara l’allenatore dei padroni di casa, Piero Lunari – Lo aspettiamo in campo al più presto, sperando di poter vivere momenti migliori di quelli appena trascorsi. In merito a ciò che si è visto in campo, il gruppo, all’inizio, ha interpretato bene la gara, ma, in seguito, si è tagliato le gambe a causa di un’espulsione per doppia ammonizione. In più, dopo l’incidente al nostro portiere, la partita è andata sempre più in salita e quindi gli avversari hanno avuto la possibilità di arrivare al 5-0».

«Abbiamo disputato fin da subito un’ottima prestazione – afferma il tecnico dei vincitori, Massimo Malizia – per cui tanti complimenti ai miei giocatori e un augurio di pronta guarigione al portiere avversario».