Under 17: Cantalice infila il tris, vincono anche Accademia Sabina e Sporting Rieti

RIETI - Terminato il fine settimana calcistico, diamo uno sguardo più approfondito ai risultati dei campionati Under 17 e 16 che coinvolgono, a livello regionale e provinciale, diverse squadre reatine.

Under 17 regionale (girone B)

Grande trionfo casalingo per il Cantalice (nono a 19 punti), che, grazie alle reti di Ceccarelli, Volpicelli e Maioli, si impone 3-0 ai danni di Settebagni (terzo a 32).

«Posso dire che i ragazzi hanno fatto la partita perfetta contro la terza della classe - confessa il tecnico dei vincitori, Stefano Lotto - Senza dubbio si è trattato di una gara giocata con grande attenzione, intensità e acume tattico. In questo weekend, il gruppo è andato oltre ogni limite, dimostrando una voglia matta di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Ho detto ad ogni giocatore di godersi la vittoria un paio di giorni e poi tornare a lavorare al massimo, dal momento che il traguardo è ancora lontano e il percorso pieno di insidie».

Under 16 regionale (girone B)

Rinviata, su richiesta dei padroni di casa, la sfida tra Sabazia (15) e Cantalice, che mantiene comunque il secondo posto a quota 43. Davanti ai biancorossi c'è quindi solo la Spes Montesacro (50), reduce da un successo esterno per 3-0 sul campo dell'Athletic Soccer (31).

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Ottima prestazione dell'Accademia Sabina, vincitrice 3-1 contro gli ospiti del Riano. Decisivi i due gol firmati da D'Abbondanza che si sommano alla rete di Pellegrini.

Stesso risultato soddisfacente anche per lo Sporting Rieti, che supera in rimonta i padroni di casa della Brictense grazie alle realizzazioni di Ciobanu, Bianchetti e D'Antonio.

Tante emozioni, poi, nella gara tra Fidene e il Poggio Moiano secondo in classifica. Il risultato finale è 2-2, con reti sabine ad opera di Ballerini e Fasciolo.

Ko esterno per Poggio Mirteto, battuto 2-0 dalla capolista Sant'Angelo Romano, mentre è stata rinviata la partita tra Amatrice e Palombara in un weekend in cui ha riposato il Nomentum.

Classifica

Sant'Angelo Romano 28; Poggio Moiano 25; Riano, Fidene 24; Palombara 22; Accademia Calcio Sabina 18; Sporting Rieti 17; Nomentum 13; Amatrice 7; Poggio Mirteto 3; Brictense 2

Under 16 provinciale - Roma (girone C)

Fine settimana da cancellare per il Rieti (penultimo a quota 6), travolto 9-0 dagli ospiti del Riano, che attualmente guidano il torneo con 32 punti.

Meno amaro, ma comunque negativo, è il risultato di Passo Corese (ottavo a 18), piegato 1-0 in casa dalla Grifo Academy, che nel frattempo raggiunge gli avversari allo stesso punteggio in classifica.