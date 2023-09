Il sabino Umberto Persi campione d'Europa Master nei 10.000 metri. E' un tesserato del Running Orte

RIETI - Campionati Europei Master 10.000 su strada: Umberto Persi tesserato con la At Running Orte ha vinto il titolo continentale. L'atleta è residente a Poggio Moiano in provicia di Rieti. E' accaduto a Pescata dove al via si sono presentati in 400.

Partenza e arrivo presso lo stadio comunale di Pascara. Due giri di 5000 hanno messo alla prova i concorrenti. E' stata una tattica sin dall' inizio, anche se il ritmo abbastanza veloce al terzo kilometro ha permesso a Persi e Giancaterina di mettere in atto la prima fuga. I due sono stati insieme fino all' ultimo kilometro: Persi ha sferrato l'attacco decisivo negli ultimi milla metri ed è arrivato da solo e a mani alzate al traguardo.

Soddisfazione da parte del team ortano e del Presidente Antonio Tiratterra che ha partecipato anche lui all'appuntamento pescarese ed è arrivato tra i primi duecento. «Per il nostro team - ha detto quest'ulltimo - è una bella soddisfazione. Umberto merita questo alloro per l'impegno che mette in ogni gara».