Imprenditore muore stroncato da un malore mentre guida il trattore, lutto a Poggio Moiano

RIETI - Lutto a Poggio Moiano per la morte dell'imprenditore Bernardino Principessa, vittima di un malore all'interno di un terreno di proprietà di famiglia lungo la provinciale Licinese. L'uomo, 61 anni, è stato rinvenuto senza vita dai familiari nella tarda serata tra martedì e mercoledi, dopo che erano andati a cercarlo allarmati dal suo mancato rientro a casa.

Principessa, che insieme al fratello Antonio era titolare dell'omonima azienda che produce serramenti in alluminio, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale stazione, mentre si trovava alla guida di un trattore è stato colpito da un malore che gli ha impedito di chiedere aiuto ed è scivolato dal posto di guida, restando incastrato con i piedi alle leve di comando. E in quella posizione è stato rinvenuto dai primi soccorritori che non hanno potuto fare nulla per rianimarlo, come anche vano è risultato l'intervento di un'equipe medica del 118.

La salma, dopo i rilievi di rito, è stata messa disposizione della famiglia dal magistrato e oggi pomeriggio, alle 16,30, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Poggio Moiano