Domani nel teatro di Poggio Moiano alle 18 il concerto natalizio organizzato dalla Chiesa del Grano

RIETI - Si terrà sabato 9 dicembre alle ore 18, presso il teatro comunale “Vicolo Primo” di Poggio Moiano, il concerto natalizio “Il dono perfetto, il dono che continua a donare”, organizzato dalla Chiesa del Grano. Musica, parole, testimonianze e spunti di pensieri sul dono e sul tempo, proprio perché anche il tempo è un dono perfetto, ed occorre riflettere sul modo in cui lo utilizziamo. Basso, batteria, chitarra e pianoforte del gruppo musicale della Chiesa di via del Grano animeranno la serata con tradizonali musiche natalizie come “Silent night”, “Bianco natale” o “Jingle bell rock” alternate ad alcune testimonianze di vita vissuta, le storie di due ragazze prima di fare un’esperienza spirituale molto intensa.

I racconti. La prima ragazza racconterà brevemente un’esperienza di dipendenza e di un rapporto tossico, e di come è stata sia stata liberata da questo dolore.

La seconda testimonianza riguarderà un’altra dipendenza fortemente attuale, quella dai giochi di ruolo, che trasportano l’utente in un mondo virtuale fino a rendere indifferenti alla vita reale. Un pomeriggio pre-natalizio per divertirsi ed ascoltare buona musica, ma anche per conoscere meglio, tra un brano e all’altro, alcune tematiche sociali spesso sommerse che affliggono la nostra società.