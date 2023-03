U19: settimana in chiaroscuro per Cantalice, l’Accademia Sabina tiene salda la vetta. Risultati e commenti

RIETI – Terminato un altro weekend di calcio giovanile, riavvolgiamo il nastro sulle partite dei due campionati che coinvolgono le formazioni reatine. Partendo subito dai risultati in primo piano, dopo il successo nel recupero di mercoledì, Cantalice viene ampiamente sconfitto fuori casa a livello regionale mentre, in ambito provinciale, l’Accademia Sabina continua a vincere, mantenendo saldo il primato e il distacco di due lunghezze da Passo Corese.

Under 19 regionale (girone B) – XVII giornata

Reduce dal prezioso 3-2 rifilato mercoledì agli ospiti dell’Aurelia Antica Aurelio (secondi con 33 punti) grazie ai gol di Pizzoli, Paris e Bonifazi, Cantalice (undicesimo a 23) non riesce a replicare un altro punteggio positivo, venendo ampiamente battuto 4-0 in casa del Sabazia (quinta a 27). «Dopo la gran bella partita vinta tra le mura amiche –racconta l'allenatore biancorosso Renato De Dominicis – sabato abbiamo giocato una gara davvero sfortunata visto che, al di là del ko, abbiamo perso per infortunio tre giocatori. Ad ognuno di loro l’augurio di una prontissima guarigione!»

Esce dal tunnel delle sconfitte l’Alba Sant’Elia, ultima con 4 punti ma autrice di buon 2-2 contro gli ospiti del Circolo Canottieri Roma, attualmente settimi a quota 26.

Under 19 provinciale (Rieti) – XV giornata

Vetta al momento consolidata per l’Accademia Sabina, corsara 2-0 sul campo del Mentana 2019. Per i biancoazzurri, protagonisti di una partita in crescendo, reti decisive di Ducci e Walecki. «Classica sfida difficile da preparare perché c’era tutto da perdere e allo stesso tempo si poteva cadere in qualche trappola – confessa il mister dei vincitori Daniele Valenti – Non siamo partiti benissimo, però poi siamo cresciuti e abbiamo fatto una buona mezz’ora in cui abbiamo segnato i due gol. Nel secondo tempo, invece, potevamo fare meglio a livello offensivo, ma complessivamente posso dire che abbiamo gestito il vantaggio nel modo giusto».

«Nonostante gli avversari meritino la loro attuale posizione di classifica, la partita è stata decisa da due nostri errori individuali – spiega il tecnico dei romani Tommaso Eusepi – Nel secondo tempo c'è stato negato un rigore e purtroppo non siamo riusciti a finalizzare diverse occasioni».

Continua a inseguire al secondo posto Passo Corese, vincitore 5-1 su un Ginestra che, per via di numerosissime assenze, è dovuto scendere in campo con soltanto nove giocatori. Per i bianconeri, doppietta di Scagnoli e gol di Rinalduzzi, Fisiani e Melilli, per gli ospiti rete di Monaco.

Sorride pure il Monterotondo 1935 dopo il 5-3 ottenuto in casa di una Valle del Peschiera a segno con una doppietta di Labartino e una rete di Maioli. Ospiti che, con una grande reazione, hanno rimontato una gara iniziata sottotono, andando in gol tre volte con Bellini e altre due con Biasetti. «Dopo un primo tempo affrontato col piede sbagliato e chiuso 2-1 per gli avversari, abbiamo ribaltato completamente i conti – dichiara l’allenatore eretino Massimo Malizia – Complimenti alla squadra per l’ottimo atteggiamento avuto nella ripresa!»

«A tre giornate dalla fine del campionato, cominciamo a pensare che se le partite durassero 45 minuti, ora potremmo essere nelle parti più alte della classifica – riflette mister Gabriele D’Orazio della Valle del Peschiera – Purtroppo disponiamo sempre di una rosa troppo corta e, non appena subentra la stanchezza, fatichiamo a tenere testa al nostro avversario. In questo momento un po’ di esperienza e qualche giocatore in più ci farebbero molto comodo».

Tra le mura amiche, la Pro Fiano prevale 4-2 sull’Amatrice nello scontro diretto per il quarto posto. Determinante la tripletta di un ottimo Frumuz insieme ad un gol di Cala, che rendono vane le reti amatriciane firmate da Rojas. «Buon risultato durante una sfida giocata parecchio in dieci a causa di un’espulsione – spiega il tecnico romano Andrea Merloni – Avanti così!»

«Una partita interessante che, a mio avviso, abbiamo giocato alla pari – dichiara l’allenatore degli ospiti Piero Lunari – Nel giro di dieci minuti siamo andati sotto 2-0, ma poi abbiamo avuto la forza di pareggiare 2-2. La sfida si è decisa all’80’ e, al di là del punteggio finale, mi congratulo con i ragazzi per l’ottima prova».

Infine, si è chiuso 2-1 per Poggio Mirteto l’incontro sul campo di una Brictense in gol con Crocetti. Prestazione di carattere per la formazione sabina, vincitrice grazie alle reti realizzate da Di Giampasquale e Panosetti. «Prezioso risultato contro un buon avversario – afferma l’allenatore mirtense Andrea Di Battista – Sono contento soprattutto perché non siamo stati particolarmente condizionati dalle tante assenze che avevamo.

Abbiamo disputato una buona partita, nella quale, come spesso è accaduto quest’anno, abbiamo creato tanto ma finalizzato poco – sostiene il tecnico della Brictense Marco Travisani – Poggio Mirteto, invece, è stato bravo a capitalizzare le occasioni avute e quindi è giusto che poi alla fine sia arrivato un ko. Un applauso, infine, all’arbitro!»

Classifica aggiornata

Accademia Calcio Sabina 35

Passo Corese 33

Monterotondo 1935: 30

Pro Fiano 26

Amatrice 25

Poggio Mirteto 19

Ginestra 18

Mentana 2019: 12

Valle del Peschiera 10

Brictense 6