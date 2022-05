U19: nessuna vittoria per le reatine a livello regionale, bene Accademia Calcio Sabina e Ginestra

RIETI - Volgono al termine le gare della ventiduesima giornata del campionato Under 19 regionale B e del sedicesimo turno dell'Under 19 provinciale. Ripercorriamo insieme i risultati delle squadre reatine coinvolte nelle due competizioni.

Under 19 regionale (girone B)

Tante emozioni nel match tra Cantalice (sesto a 36) e Tivoli (33): il risultato finale è 3-3, con gol dei padroni di casa firmati da Mancini (2) e Iacoboni. «Abbiamo affrontato una buona squadra - afferma il tecnico biancorosso, Renato De Dominicis - contro la quale siamo passati subito in vantaggio di due gol. In seguito, però, abbiamo abbassato la concentrazione, subendo tre reti in soli 10 minuti. Rientrati dopo la pausa con una mentalità diversa, abbiamo trovato il pari, sfiorando anche il 4-3. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi che, al di là dei 10 minuti di blackout, hanno interpretato bene la partita».

Pareggio esterno per Poggio Mirteto (penultimo a 9) nella sfida salvezza contro Guidonia (10). La gara si chiude 2-2, con reti sabine realizzate da Cardella e Salustri. «Siamo passati in vantaggio al 30' del primo tempo - dichiara il ds mirtense Alessandro Pieroncini - ma poco più avanti i padroni di casa sono riusciti ad acciuffare la rete dell'1-1. In seguito, un brutto scontro in area di rigore tra un nostro giocatore e il portiere avversario ci ha permesso di realizzare il 2-1 dal dischetto dopo un breve parapiglia. Nella ripresa, abbiamo subito il 2-2 finale, ma devo dire che, anche in questa occasione, i ragazzi hanno giocato con carattere, seminando molto più di quanto hanno raccolto. Un plauso a tutto il gruppo, composto da ragazzi 2006 e da un piccolo numero di fuori quota provenienti dalla prima squadra».

Ancora una sconfitta, invece, per l'Alba Sant'Elia (fanalino di coda a 8), ko 3-1 sul campo del Circolo Canottieri Roma (secondo a 47). Per gli ospiti inutile il gol di Fusacchia. «Si è trattato di una partita dura - confessa il mister reatino Antonio Pilati - La formazione capitolina è stata brava a sfruttare i nostri errori e a vincere così l'incontro».

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Ginestra - Città di Fiano 6-0: ottima prestazione per i ragazzi di mister Mirko Manganaro, a segno con Ippoliti (2), Castelli, Angeloni, Tulli e Silvestri.

Accademia Calcio Sabina - Futbol Montesacro 2-1: vittoria e terzo posto per la squadra biancoazzurra, in gol con Benedetti e Greco.

Prima Porta Saxa Rubra - Velinia 6-1: pesante sconfitta per gli antrodocani, che realizzano il gol della bandiera con Antonini.

Santa Lucia - Fiamignano Equicola 6-1: altrettanto negativo il risultato della formazione ospite, per la quale risulta inutile la rete di Angelini.

Mentana - Passo Corese 1-0

Pro Fiano - Tor Lupara 1-5

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Santa Lucia 36; Tor Lupara 32; Accademia Calcio Sabina 31; Futbol Montesacro 29; Prima Porta Saxa Rubra 28; Pro Fiano 20; Ginestra 16; Città di Fiano 12; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 6; Velinia 1