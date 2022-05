U19: L'Alba Sant'Elia condanna Poggio Mirteto alla retrocessione, torna a vincere Cantalice

RIETI - Archiviata la venticinquesima e penultima giornata del campionato Under 19 regionale B, ripercorriamo i risultati delle squadre reatine in questa competizione, ricordando, invece, che il torneo U19 provinciale, di cui si sono giocate soltanto tre sfide di recupero, riprenderà domani pomeriggio con il diciannovesimo turno.

Under 19 regionale B (girone B)

Triste epilogo per la stagione del Poggio Mirteto (fanalino di coda a 9 punti), sconfitto 4-0 in trasferta dall'Alba Sant'Elia (terzultima a quota 15) e retrocesso automaticamente nel campionato provinciale. Per i vincitori, al momento in piena zona playout, tripletta di Rossi e gol firmato da Di Carlo.

«Dopo il beffardo ko dello scorso weekend, stavolta abbiamo ottenuto una vittoria importantissima - afferma il tecnico dell'Alba, Antonio Pilati - Ora abbiamo bisogno soltanto di 1 punto per poter avere la certezza di giocarci i playout. Lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria».

Sensazioni ovviamente diverse in casa Poggio Mirteto, dove comunque permane l'ottimismo per il futuro: «Siamo certamente dispiaciuti per la retrocessione - confessa il direttore sportivo Alessandro Pieroncini - ma non dobbiamo abbatterci. Siamo, infatti, pronti per riorganizzarci e ripartire al meglio nella prossima stagione. L'obiettivo è non ripetere gli errori commessi e migliorare sempre di più».

Passando al Cantalice, la squadra biancorossa (settima a 39) è reduce da un convincente 4-2 sul campo del Casalbarriera (21). Decisive le reti di Paris, Creazzo, Battisti e Poku.

«Gara giocata molto bene, affrontata con personalità fin dai primi minuti - dichiara l'allenatore Renato De Dominicis - Desidero fare ancora una volta ai miei ragazzi che, dopo aver raggiunto l'obiettivo salvezza con largo anticipo, continuano ad esprimere un ottimo calcio, tipico di una vera squadra».

Under 19 provinciale - Roma (girone A) - recuperi

Dopo il 3-0 a tavolino ottenuto mercoledì scorso nel match che si sarebbe dovuto disputare contro la Pro Fiano, Ginestra chiude sull'1-1 la sfida della quattordicesima giornata contro gli ospiti del Prima Porta Saxa Rubra, andando a segno con Falchetti.

Sorride, invece, Passo Corese, corsaro 1-0 nella partita del quindicesimo turno giocata nella tana del Fiamignano Equicola. Il gol della vittoria è siglato da Gherardo.

Infine, è da registrare uno 0-0 tra Futbol Montesacro e Santa Lucia. L'incontro era valevole per la diciassettesima giornata.

La classifica aggiornata (da cui è fuori Mentana)

Tor Lupara 38, Santa Lucia 37; Prima Porta Saxa Rubra 35; Accademia Calcio Sabina 34; Futbol Montesacro 30; Ginestra 26; Pro Fiano 19; Città di Fiano 15; Passo Corese 13; Fiamignano Equicola 6; Velinia 1