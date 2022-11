U18 regionale: Poggio Moiano allunga la striscia positiva in casa: P.C Aurelio ko 2-1

RIETI - Ancora una vittoria casalinga per Poggio Moiano, che ieri pomeriggio, nella gara valevole per la sesta giornata del campionato Under 18 regionale (girone B), si é imposto 2-1 ai danni della P.C Aurelio, difficile avversario al momento al terzo posto con 12 punti. Con questo importante successo, avvenuto in rimonta grazie ai gol di Fasciolo e Tesei, i sabini salgono, invece, a quota 10, condividendo il quarto posto con la Spes Montesacro.

«Dopo aver acciuffato il pareggio prima dell'intervallo, nella ripresa abbiamo trovato la rete decisiva su calcio di punizione, dimostrando grande grinta e voglia di vincere - afferma il tecnico dei padroni di casa, Thomas Fasciolo - Complimenti a tutti i ragazzi per aver affrontato con il giusto atteggiamento una formazione decisamente ostica».

Gli altri risultati nel girone B

Real Campagnano - Don Gaspare Bertoni 0-2

Spes Montesacro - Tor di Quinto 0-2

Accademia Calcio Roma - Academy Svs Roma 4-0

Virtus Trevignano - Olimpus Roma 2-0

Atletico Roma Nord - Cesano 1-2

Circolo Canottieri - Colle Salario 2-2

Classifica

Tor di Quinto 16

Cesano 13

P.C Aurelio 12

Spes Montesacro, Poggio Moiano 10

Virtus Trevignano, Atletico Roma Nord, Accademia Calcio Roma 7

Don Gaspare Bertoni 6

Colle Salario, Circolo Canottieri 5

Real Campagnano 4

Olimpus Roma 1

Academy Svs Roma 0