Roma, la banda “dei fumogeni” e colpi della spaccata: le rapine al bancomat, la copertura poi la fuga con la Golf

Un inseguimento rocambolesco tra le volanti della polizia e la Golf della banda della “spaccata”. I ladri sono riusciti a fuggire azionando addirittura dei fumogeni. Sulla strada è salita una nebbia fitta che ha impedito alla polizia d’inseguire la Golf con i quattro ladri a bordo che si sono dileguati. L’inseguimento da film è iniziato l’altra notte alle 3.30 davanti la filiale della Deutsche Bank di via Baldo degli Ubaldi all’Aurelio. La banda era al lavoro per prendere il bancomat. Si tratta dei soliti banditi specializzati nell’infrangere le vetrate delle banche per poi prendere il forziere.

La banda dei fumogeni, cosa accade

A Roma ormai sono molte volte che la “gang” commette questi furti in varie zone di Roma. Sia polizia che carabinieri stanno pattugliando le strade per prendere questi criminali che agiscono sull’effetto sorpresa e la rapidità dell’esecuzione. L’altra notte mentre la banda della Golf era intenta a rubare la Deutsche è capitato che due auto della polizia siano piombate proprio sul posto. Gli agenti hanno estratto le pistole di ordinanza avendo subito capito che il rischio era altro. Gli investigatori hanno chiesto via radio i rinforzi. L’operazione è durata pochi secondi. Quando sono arrivate le auto della polizia, la banda aveva già fatto la spaccata (mandato in frantumi la vetrata) alla banca. Un bandito si trovava ancora all’interno della filiale mentre i complici avevano spinto in strada il bancomat. Molto probabilmente sarebbe venuto un carro attrezzi per prelevare il forziere. Realmente i banditi si sono trovati faccia faccia con i poliziotti che hanno fatto di tutto per prenderli. L’inseguimento è iniziato con un incidente fra la Golf e un equipaggio della polizia.

Dovrebbe trattarsi di una “gang” che potrebbe essere mista: italiana ma anche albanese. Il punto più importante lo ricopre il guidatore. Potrebbe essere il punto debole dei banditi. Non sono tanti, secondo gli investigatori, a guidare così bene. Il risultato del colpo dipende soprattutto dall’autista e dal suo modo di guidare così rocambolesco. Potrebbe essere possibile che l’autista venga ingaggiato ad ogni colpo. Lui garantisce la riuscita del furto stabilendo i vari orari dell’operazione. La spaccata e la presa del forziere non superano mai i cinque minuti. E questo lo stabilisce il guidatore che poi fa perdere le tracce in pochi minuti. Spesso i blitz accadono in banche vicine a strade consolari o al Gran Raccordo Anulare. Punti che garantiscono vie di fuga quasi impossibili da controllare dalle forze dell’ordine. Intanto l’altra notte alla banca è arrivata una squadra della polizia scientifica. I poliziotti si sono messi a fare i vari rilievi per rilevare ed altre tracce. E’ stato preso del materiale ma solo nei prossimi giorni si saprà se possa essere utile.