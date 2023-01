U18 regionale: inizio 2023 da incorniciare per Poggio Moiano. Fasciolo: «Continuiamo il più possibile su questa strada».

RIETI – Comincia nel migliore dei modi il nuovo anno per l’Under 18 del Poggio Moiano che, negli ultimi due fine settimana, ha collezionato una doppia vittoria nelle gare della tredicesima e quattordicesima giornata del campionato regionale (girone B). In particolare, ieri pomeriggio la formazione sabina si è imposta 5-1 contro gli ospiti dell’Accademia Calcio Roma (noni a 15 punti) grazie alle doppiette di Fasciolo e Thomas Villani e al gol di Paoletti, mentre sabato 7 gennaio ha superato 5-3 i padroni di casa della Real Campagnano (penultimi a quota 5) con due reti di Ballerini e del bomber Villani che si sono sommate alla marcatura finale di Sciarpelletti.

Grazie a questi preziosi successi, i reatini sono al momento quinti con 22 punti, con soltanto due lunghezze di distacco da Cesano e Spes Montesacro, prossimo avversario in trasferta sabato 21 alle 14:30.

«Abbiamo iniziato il nuovo anno al massimo, lasciandoci alle spalle l’ultima parte del 2022 in cui non riuscivamo bene ad ingranare con il nostro gioco – dichiara il tecnico Thomas Fasciolo – Le due partite vinte dimostrano che l’impegno e la determinazione non ci stanno mancando. Ora continuiamo il più possibile su questa strada».

La classifica del girone B al termine della XIV giornata

Tor di Quinto 37

P.C Aurelio 27

Spes Montesacro, Cesano 24

Poggio Moiano 22

Colle Salario 20

Virtus Trevignano 17

Circolo Canottieri Roma 16

Accademia Calcio Roma 15

Don Gaspare Bertoni 14

Atletico Roma Nord 11

Olimpus Roma, Real Campagnano 5

Academy SVS Roma 2