U18: Poggio Moiano sconfitto 3-1 nella difficile sfida contro la P.C Aurelio. Fasciolo: «Avanti con fiducia»

RIETI – Ventunesima giornata del campionato Under 18 regionale (girone B) che si chiude con una sconfitta per Poggio Moiano, superato 3-1 nel difficile campo della P.C Aurelio, al momento seconda con 40 punti. Per la formazione sabina, ora sesta a quota 29, bellissimo gol su punizione di Thomas Villani e prestazione gestita molto bene fino all’83’, quando, su due errori difensivi, è arrivato un ko che si può definire beffardo.

«Nonostante il risultato negativo, la squadra ha affrontato correttamente la maggior parte della gara – afferma il tecnico Thomas Fasciolo – Da parte dei ragazzi sto riscontrando segnali positivi e poca distanza a livello tecnico-tattico rispetto a compagini romane molto organizzate, per cui andiamo avanti con fiducia».

Da registrare che Poggio Moiano ha giocato anche mercoledì scorso nella tana della Virtus Trevignano, chiudendo un buon match di recupero del diciassettesimo turno sullo 0-0. Ora il prossimo impegno dei reatini è fissato per domenica pomeriggio alle 15:00 contro gli ospiti dell’Academy SVS Roma. Sfida da non sottovalutare ma abbordabile per i padroni di casa, visto che l’avversario è attualmente nella parte più bassa della classifica insieme all’Olimpus Roma.

La situazione nel girone B dopo la ventunesima giornata

Tor di Quinto 53

P.C Aurelio, Spes Montesacro 40

Colle Salario 32

Cesano 31

Poggio Moiano 29

Virtus Trevignano, Accademia Calcio Roma 27

Circolo Canottieri Roma 25

Don Gaspare Bertoni 21

Atletico Roma Nord 13

Real Campagnano 8

Academy SVS Roma, Olimpus Roma 6