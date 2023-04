U18: Poggio Moiano battuto 8-3 sul campo del Colle Salario. Mercoledì infrasettimanale per il riscatto contro il Circolo Canottieri

RIETI – Sconfitta netta per l’Under 18 del Poggio Moiano che, nella gara valevole per la 25°giornata del campionato regionale (girone B), è stata superata 8-3 in trasferta da un ostico Colle Salario, al momento quinto con 38 punti.

Nonostante i gol sabini firmati da Ballerini, Thomas Villani e Colantoni, la squadra ospite, settima a quota 32, ha replicato l’atteggiamento errato che si era visto nella sfida persa 1-0 contro la Don Gaspare Bertoni due settimane fa: «Ko purtroppo meritato – spiega il tecnico Thomas Fasciolo – Anche in questa occasione abbiamo giocato senza testa e concentrazione contro un avversario ben messo in campo. Avremo però la possibilità di riscattarci subito nel match infrasettimanale di mercoledì pomeriggio alle 16, quando incontreremo tra le mura amiche il Circolo Canottieri Roma. Un buon risultato sarebbe importante soprattutto dal punto di vista morale».

Classifica aggiornata

Tor di Quinto 63

P.C Aurelio 49

Spes Montesacro 46

Cesano 39

Colle Salario 38

Accademia Calcio Roma 33

Poggio Moiano 32

Don Gaspare Bertoni, Virtus Trevignano 30

Circolo Canottieri Roma 29

Atletico Roma Nord 16

Real Campagnano 9

Olimpus Roma 7

Academy Svs Roma 6