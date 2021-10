Cantalice: vittoria casalinga per l'Under 15, punto esterno per l'Under 14

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:35

RIETI - Bilancio piuttosto positivo per Cantalice, che, nella seconda giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B), ottiene una vittoria e un buon pareggio.

Under 15: Cantalice - Real Monterotondo Scalo 3-2

Buona la prima per i biancorossi, che la scorsa settimana non erano scesi in campo a causa di un rinvio del match a data da destinarsi. Una gara complessa per i reatini, che alla fine riescono comunque a prevalere grazie alle reti di Santilli, Imperatori e Damiani. «Siamo partiti molto contratti e con poca lucidità - dichiara il tecnico dei padroni di casa, Stefano Lotto - non riuscendo a mettere in pratica la nostra strategia di gioco e andando meritatamente in svantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa abbiamo quindi cambiato qualcosa, dando più ampiezza e profondità al nostro gioco. In questo modo, con un grande cuore, siamo riusciti a vincere una gara davvero difficile. Nel calcio esistono anche i successi "sporchi" che ti aiutano a crescere, ma ora è necessario tornare subito a testa bassa e lavorare per limare i difetti mostrati domenica».

Under 14 regionale: Totti S.S - Cantalice 0-0

Dopo i tre punti dello scorso weekend, stavolta Cantalice non va oltre lo 0-0 fuori casa. Nonostante ciò, la prestazione dei biancorossi è apparsa piuttosto convincente, come conferma Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 14: «Ottima prestazione da parte dei ragazzi contro una delle formazioni più blasonate di Roma a livello di settore giovanile. Dopo un approccio un po' timoroso, abbiamo gradualmente alzato il baricentro, concedendo pochissimo agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo ulteriormente aumentato il ritmo, andando anche vicini al gol e lavorando sempre bene nella fase di non possesso. Un punto importante che deve infondere ancora più entusiasmo in vista della prossima sfida».