U14: pareggio pirotecnico per Cantalice, Città di Rieti vince nettamente tra le mura amiche. Risultati e commenti

RIETI – Terminata ufficialmente nel weekend la ventesima giornata dei campionati di calcio Under 14, vediamo come sono andate le quattro formazioni reatine impegnate in questa categoria a livello regionale e provinciale. Il bilancio complessivo è di due pareggi, una vittoria e un ko.

Under 14 regionale (girone B)

Tante emozioni fra Cantalice e Vittoria Roma 1908 (12 punti), reduci da un interessante 4-4 che porta i padroni di casa al decimo posto a quota 19. Ottima prestazione ma anche parecchia sfortuna per la formazione reatina che, al di là della doppietta di Nepi e dei gol di Miluzzi e Simone, ha colpito tre volte la traversa e ha assistito a due salvataggi sulla linea da parte della squadra avversaria. «Per quanto abbiamo creato, avremmo dovuto vincere con parecchie reti di scarto – confessa il tecnico cantaliciano Emanuele Silvi – Pareggio che consideriamo un po’ amaro sia perché abbiamo giocato molto bene, sia soprattutto perché tre gol degli ospiti sono arrivati su palla inattiva. In ogni caso andiamo avanti, continuando in maniera costante il nostro percorso di crescita».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Piccola battuta d’arresto per l’Accademia Calcio Sabina che, nonostante la bellissima rete di Cucinotti su calcio di punizione, è stata superata 2-1 sul campo dell’Olimpica Roma, al momento sesta a 32. Per i biancoazzurri, terzi a 42 e ancora in lotta soprattutto per il secondo posto che può valere un ripescaggio nei regionali, gara compromessa da qualche disattenzione di troppo, a cui però è seguita una buona reazione che ha consentito di accorciare le distanze. «Dopo i due gol incassati rispettivamente su rigore e su una disattenzione difensiva, abbiamo cercato con forza di ribaltare il punteggio – spiega mister Filippo Appeddu – Siamo stati però piuttosto sfortunati, visto che abbiamo anche colpito due pali tra le varie opportunità che ci si sono presentate. Ora, da qui alla fine del campionato, vogliamo provare a vincere tutte le partite che ci sono rimaste per poter almeno festeggiare con certezza la seconda posizione».

Tanto entusiasmo, invece, per il Città di Rieti (quinto a 38) che, grazie ai gol di Grassi, Grande, Battinelli e Zanin, ha battuto 4-1 gli ospiti del Cinque Stelle Sport (decimi a 13). Match che, a dispetto del risultato, è stato piuttosto sofferto e combattuto, come conferma il difensore centrale amarantoceleste Leonardo Giovannelli: «Partita difficile, resa ancor più complicata dall’espulsione subita ad inizio ripresa. In inferiorità numerica, però, siamo stati bravi a segnare due reti senza subirne e quindi credo che, sebbene non abbiamo espresso il nostro migliore gioco, la nostra sia stata una vittoria meritata».

Infine, esce dal tunnel delle sconfitte il Passo Corese (fanalino di coda con 1 punto) che, con il gol firmato da Calliste, è riuscito a bloccare sull’1-1 i padroni di casa del Real Campagnano (penultimi a 3). «Abbiamo dominato l’incontro creando oltre 30 occasioni da rete – afferma l’allenatore coresino Luigi Capobianchi – Gli avversari, invece, sono riusciti a segnare tramite un’unica manovra offensiva in contropiede. Pareggio che quindi non ci soddisfa pienamente».