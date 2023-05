Domenica 14 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Il fenomeno non si arresta. Anzi, continua a crescere. Di nuovo truffe ad anziani a Rieti e in provincia. In città, nel centro storico cittadino, un’anziana di 85 anni è incappata in un raggiro di diverse migliaia di euro. La donna ha ricevuto la chiamata telefonica di un truffatore che, come al solito, le ha chiesto dei soldi per conto di un nipote.

La tecnica. Soldi necessari per ritirare un pacco postale che, il soggetto al telefono, le avrebbe recapitato presso la sua abitazione, in cambio del il denaro. Oltre al denaro, considerato non sufficiente quello offerto dalla signora per il ritiro del pacco postale, il malvivente si è fatto anche consegnare dei preziosi. Sempre a Rieti è andata molto meglio ad una donna che ha invece ha ricevuto la telefonata del finto figlio che le chiedeva denaro ma la truffa non è poi andata in porto grazie ai sospetti avuti dalla signora rispetto all’identità della persona che stava chiamando.

I casi di Antrodoco. Ad Antrodoco un’anziana, con amorevoli sentimenti nei confronti del nipote, è stata adescata telefonicamente e avrebbe dovuto consegnare al truffatore di turno soldi e preziosi a causa di un ammanco presso l’ufficio postale di Antrodoco di cui era responsabile il nipote e quindi sarebbero serviti dei soldi per appianare il debito.

Il malfattore presentatosi in casa ha incassato il bottino e si è dileguato. Tra l’altro le era stato chiesto anche di andare presso il proprio sportello bancario per ritirare ulteriori contanti, dove fortunatamente la donna non si sarebbe recata.

Sempre ad Antrodoco, in una sorta di truffa seriale posta in essere anche a poca distanza dalla prima, i malviventi, con una concitata chiamata telefonica, hanno detto che il nipote della donna era in serie difficoltà e che occorrevano urgentemente dei soldi per risolvere la situazione. La donna però non si è fatta raggirare e dopo aver chiamato un familiare si è ravveduta mandando all’aria il piano dei malfattori.

Anche a Castel di Tora stessa tipologia di raggiro: un’anziana sola in casa ha ricevuto la telefonata per via di un nipote incappato in un grave incidente stradale. Fortunatamente, fiutato il raggiro, la donna ha evitato l’arrivo in casa del truffatore.

Controlli forzati. Nella scorsa giornata sia a Rieti che in provincia sono stati numerosi i servizi di controllo e di pattugliamento da parte di carabinieri e polizia a caccia dei soggetti responsabili che in diverse occasioni sono stati visti e notati da più persone così da poter essere segnalata alle forze dell’ordine una loro sommaria descrizione fisica.

La descrizione. Il più delle volte - salvo i casi del finto operaio - si sarebbe trattato di giovani in abiti eleganti e dai modi affabili e apparentemente credibili e dai modi molto convincenti. La raccomandazione delle forze dell’ordine è di segnalare ogni situazione o persona sospette.