Truffa a una persona anziana nel Reatino, quattro fermati col bottino in auto a Cassino

RIETI - Truffa nel Reatino, quattro fermati. La polizia stradale di Cassino ha bloccato 4 persone accusate di avere messo a segno tre truffe, di cui una ai danni di un anziano nel Reatino. In auto, denaro e preziosi. La tecnica era quella di avere denaro per un parente al momento in difficoltà.