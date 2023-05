Anziana truffata con la scusa della multa al nipote, due arresti della Polizia

Ancora truffe agli anziani e altri arresti della polizia stradale. Nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, sull’autostrada A/1 gli agenti della sottosezione di Cassino hanno controllato una Fiat Panda con a bordo due individui. Entrambi non riuscivano a dare spiegazioni rispetto alla loro presenza in zona e così i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo della vettura. Nella parte sottostante del cruscotto dell’auto di una bustina in plastica contenente 1.450 euro in contanti e numerosi preziosi.

Sicuri dell’ennesima truffa agli anziani, gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti, grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri di Poggio Moiano (Rieti), che davano conferma della provenienza di quanto rinvenuto.

Era il frutto di un raggiro ai danni di una che aveva ricevuto la telefonata da un uomo, il quale spacciandosi per suo nipote le chiedeva di consegnare ad un giovane che si stava recando presso la sua abitazione una somma di denaro necessaria alla copertura di una multa, non pagata nei termini previsti pertanto aumentata di importo.

La malcapitata consegnava denaro e gioielli stimati successivamente per un valore di oltre 20.000 euro. Il più giovane dei due fermati è stato identificato dalla vittima come colui al quale erano stati consegnati i valori. I due truffatori sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni successive.