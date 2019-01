RIETI - Un nuovo piano del traffico da testare, qualche intervento da fare in urgenza per limitare le situazioni di pericolo e l’avvio dei lavori per i nuovi punti di accesso cittadini alla Rieti-Terni.



«Tutto per poter dire, un giorno, di aver lasciato qualcosa di concreto»: parola di Moreno Imperatori, consigliere comunale, con delega al traffico.



«Quello sul quale ci si starebbe orientando - spiega - è il piano dell’architetto Gunnella, che prevede l’inversione di marcia nei principali viale cittadini: Maraini, Morroni e Canali».



Le prime prove saranno a breve e saranno effettuate di notte. Il comandante della Municipale, Massimo Belli, ha già ricevuto il mandato.



