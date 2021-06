Fara Sabina, la comandante della polizia locale Dominici rassegna le proprie dimissioni. Prenderà servizio a Rieti

Martedì 29 Giugno 2021, 13:59

RIETI - La comandante della Polizia Municipale di Fara Sabina, Francesca Dominici, ha rassegnato le proprie dimissioni. E dopo 12 anni di carriera appenderà la divisa al chiodo per andare a ricoprire un ruolo amministrativo nel Comune di Rieti dove prenderà servizio tra qualche giorno, dopo aver vinto un concorso.

Sul suo profilo Facebook affida a un lungo e commosso post il suo saluto e i suoi ringraziamenti al Comune di Fara Sabina, che ora dovrà provvedere a riorganizzare il corpo, in un momento storico non semplice pe la Municipale farense che era tornata autonoma dopo aver sciolto la convenzione con l'unione Valle dell'Olio, azione rispetto alla quale i comuni della Valle dell'Olio hanno presentato due ricorsi.

"Il mio pensiero e il mio ringraziamento più grande - scrive la comandante Dominici, orginaria proprio di Fara Sabina - va all' Amministrazione Comunale di Fara Sabina, per la fiducia che ha sempre riposto in me e in particolare al Sindaco, Roberta Cuneo e al vice con delega alla Municipale, Simone Fratini. Sono rammaricata perché insieme avremmo potuto fare grandi cose per Fara, che per me è un luogo del cuore. Sono certa che continueranno ad operare con la passione che non è mai mancata. Questa volta le premesse per seguire un'idea comune di città erano forti e per tale motivo la mia scelta ha un retrogusto ancora più amaro. La decisione che ho faticosamente preso è dettata da fattori esclusivamente personali; voglio essere più vicina alla famiglia dalla quale vengo e a quella che sto costruendo. Ma per voi e per la mia seconda città sarò sempre a disposizione".