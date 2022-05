Auto parcheggiate in doppia fila, blitz della Municipale nel centro storico di Rieti

RIETI - Polizia locale del Comune di Rieti in azione nel centro storico cittadino. Soste in doppia fila, parcheggi in aree non consentite hanno ostacolato temporaneamente il traffico veicolare in zona via Pennina incrocio via di Mezzo e via Varrone facendo scattare il "blitz" della municipale reatina che ha proceduto ad elevare alcune multe ai trasgressori.

Frequenti gli episodi di congestionamenti a volte lamentati dai residenti della zona per via della fisiologica strettezza delle vie e una limitata disponibilità di parcheggi nonostante la presenza dell'adiacente parcheggio sotterraneo di piazza Mazzini, da sempre poco sfruttato.