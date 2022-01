Cantalice cede con onore a Tivoli contro la capolista: 3-1. Patacchiola: «Non abbiamo sfigurato»

RIETI - Il Cantalice va ko ma non sfigura contro la capolista Tivoli: vincono i tiburtini 3-1. Terzultima posizione che rimane invariata con due gare da recuperare. I reatini chiudono i 90’ con sette under in campo dovuti anche alle tante assenze.

La gara

Mister Patacchiola si presenta al Galli di Tivoli con numerose assenze: Mattei, Gunnella, Agnesi, Pezzotti e nelle ultime ore prima della partenza anche Zanette e scende in campo con una formazione del tutto rimaneggiata.

Pronti via e il Tivoli passa in vantaggio con De Marco dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Il Cantalice non abbassa il baricentro e riprende le redini del match con Beccarini che di testa sugli sviluppi di un corner mette dentro il gol che vale 1-1. Sullo scadere della prima frazione il Tivoli torna di nuovo in vantaggio con Orlando sempre su corner.

Nella ripresa i reatini cercano di recuperare la gara con le conclusioni di Massimi e De Dominicis ma il risultato resta aperto fino al 90’. Nei minuti di recupero arriva il tris dei tiburtini con De Marco che sigla la sua doppietta personale su rigore.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Non abbiamo sfigurato contro una squadra che è al vertice del girone. Siamo scesi in campo con tante assenze ma questo come sempre non deve essere un alibi, i ragazzi che sono entrati hanno disputato una grande partita. La gara è stata in equilibrio fino alla fine, il terzo gol arrivato su rigore forse anche dubbio e non riportiamo un risultato troppo pesante. Complimenti a tutti, loro sono molto bravi, hanno delle giocate che fanno la differenza».