RIETI - Poco meno di settecento spettatori sugli spalti, di cui un centinaio proveniente da Monopoli, peraltro "spaccati" in due fazioni ben distinte (Bad Boys e Curva Nord), unite solo nel ricordo di Melissa La Rocca, la studentessa 16enne morta a inizio settimana in una scuola a Salerno durante un'interrogazione.



Sul fronte reatino, invece, cori solo ed esclusivamente verso la "reatinità" ostentata sia in casa, che in trasferta da una tifoseria ansiosa di capire cosa potrà accadere da qui a breve sia sul fronte societario, che da un punto di vista prettamente tecnico. E, a tal proposito, non sono mancati i cori e le invettive contro il diesse della Salernitana Angelo Fabiani, che la curva "identifica" come il vero problema di questa prima parte di stagione.

In tribuna Curci, insieme alla famiglia e alle autorità (il consigliere Donati e il questore Mannoni) ha seguito con interesse la sfida, mentre al suo fianco, il diggì Di Santo collegato telefonicamente con la panchina dava indicazioni anche piuttosto animate al team manager Dino Pezzotti, da riportare poi al tecnico.

