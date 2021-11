La trasmissione Terzo Millennio accende i fari questa sera su la Via di Francesco

RIETI - Andrà in onda questa sera, sul canale 12 del digitale terrestre, la prima delle due puntate che la trasmissione Terzo Millennio ha voluto dedicare alla Via di Francesco, l'itinerario turistico religioso che attraversa quattro regioni, e tocca alcuni luoghi legati alla vita del santo di Assisi. Dalla Toscana, alle Marche e dall'Umbria al Lazio, la Via di Francesco attraversa diversi comuni della Sabina reatina prima di arrivare a Roma.

Dall'importanza riconosciuta al tracciato, dal punto di vista turistico ed economico per i territori che attraversa, ne è nata una convenzione e un ufficio di scopo volto a promuovere, organizzare e ottimizzare il tratto reatino e romani. È anche di questa esperienza che si parlerà stasera a partire dalle 20.45.

In studio, il presidente dell'unione "Nova Sabina", capofila della convenzione che ha istituito l'ufficio, Egisto Colamedici; il responsabile dell'ufficio Salvatore Paruta; gli assessori alla Via di Francesco dei comunisti Montelibretti e Monterotondo, rispettivamente Cinzia Silvestrine Matteo Garofoli e Annamaria Romani, vicepresidente della Rete associativa Via di Francesco nel Lazio.