Il Rieti tenta il colpo a Tolentino guidato dal reatino Andrea Mosconi per riprendere la corsa e riscattare l'andata

RIETI - Sfida da dentro o fuori? Domani è in programma la terza giornata di ritorno, il Rieti va in trasferta tra le mura del Tolentino senza gli squalificati Esposito e Tiraferri. Gli amarantocelesti, settimi in classifica insieme alla Vastese (26 punti), devono portare a casa punti. Un successo sarebbe la corda per restare agganciati alle prime della classe.

Sul terreno di casa c’è il Tolentino. Dieci gol nelle ultime tre gare disputate, una rinviata e l’ultima sospesa in casa della Recanatese per infortunio dell'arbitro al 35' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. La classifica vede i marchigiani dodicesimi ma non sarà una gara facile: il Tolentino, guidato dal reatino Andrea Mosconi, risulta essere una delle formazioni che alla partenza erano maggiormente accreditate per un campionato di vertice. I marchigiani hanno il quinto attacco più prolifico del girone con tre gare da recuperare.

Gli amarantocelesti cercheranno anche di riscattare l'andata: era il 10 ottobre e Rieti-Tolentino terminava 0-2 al Gudini con un gol per tempo siglando il primo ko per i reatini.

Domani in campo anche le altre compagini del girone F di serie D. Occhi puntati sul match dei piani alti: la capolista Città di Campobasso ospita il Castelfidardo, quinto a dieci punti dai rossoblù. Il Notaresco, secondo dopo la vittoria col Rieti, vuole accorciare le distanze nella sfida alla portata con l’Olympia Agnonese. Sfida ostica per il Castelnuovo Vomano che ospita l’Aprilia, i biancocelesti registrano due vittorie, una sconfitta e quattro pareggi in un mese. In casa anche la Cynthialbalonga nella gara con il Porto Sant’Elpidio. Interessante anche il match Vastese-Atletico Terme Fiuggi. La Recanatese, in crisi di risultati, ospita il Real Giulianova. Nella zona calda ecco Matese-Montegiorgio, fondamentali i tre punti per le due formazioni. Rinviata Vastogirardi-Pineto a causa di alcune positività nel gruppo squadra della società abruzzese.

La classifica

Campobasso 39 (17 gare giocate)

Notaresco 35 (17)

Castelnuovo Vomano 34 (18)

Vastogirardi 30 (18)

CintyAlbalonga 29 (19)

Castelfidardo 29 (18)

Rieti 26 (18)

Vastese 26 (19)

Recanatese 22 (15)

Aprilia 22 (18)

Montegiorgio 21 (15)

Tolentino 21 (16)

Matese 20 (15)

Atletico Fiuggi 19 (17)

Pineto 17 (13)

Giulianova 10 (17)

P.S.Elpidio 3 (16)

Agnonese 3 (16)

