PROGRAMMA GARE, XV DI RITORNO

Sabato 18 ore 16

Ore 18

Domenica 19 ore 11

Ore 16

RIETI - Siamo al verdetto finale per il campionato di Terza categoria, che si chiude questo weekend con la XV giornata di ritorno. Equilibrio appeso a un filo sul podio, dove il Casperia primeggia con due punti di vantaggio sul Fiamignano, che a sua volta è inseguito dal Micioccoli, sotto di un solo punto. Fuori dal podio si lotta per la Coppa della Provincia, che coinvolgerà le squadre dal 2° al 9° posto, una volta chiusa la stagione.Ultimo turno casalingo per l’Alto Lazio, che accoglierà un ospite non facile come lo Sporting Corvaro, reo di aver infranto le possibilità di vincere il campionato del Micioccoli, che attende il Fiamignano al Gudini, per tentare di riconquistare il secondo posto. Una situazione che fa comodo al Casperia, il cui ultimo ostacolo da superare per passare in Seconda categoria è un’insidiosa trasferta contro il Poggio Bustone, da sempre una brutta gatta da pelare soprattutto nel campo di casa. Si gioca anche a Cantalupo, dove il match tra Gens e Monteleone ha tutti i presupposti per essere appassionante e combattuto; Torpedo – Posta sarà l’ultima gara di questo sabato.Trasferta in Sabina per il Reate United, atteso dai ragazzi del Torri , che in caso di sconfitta del Micioccoli, potrebbero agganciare il terzo posto a pari merito con gli uomini di Attorre. Mattinata impegnativa anche per lo Stimigliano, pronto ad accogliere il Real Vazia; mentre il Poggio Moiano ospiterà il Rocca Valle Turano, per l’ultima gara della giornata.Alto Lazio – Sporting Corvaro (J. Bertini Di Rieti)Gens Cantalupo – Real Monteleone (Trabelsi Di Rieti)Micioccoli – Fiamignano (Matteucci di Rieti)Poggio Bustone – Casperia (Bejan di Rieti)Torpedo – Posta Calcio (D’Orazi di Rieti)Stimigliano – Real Vazia (Valentini di Rieti)Torri In Sabina – Reate United (J. Bertini di Rieti)Poggio Moiano – Rocca Valle Turano (Loreti di Rieti)