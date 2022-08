RIETI - La Rieti-Terminillo invasa da detriti di terra, con conseguente rischio per chi si trova a percorrerla.



È l'immagine che si presenta nel tratto che da Lisciano arriva fino a Pian de' Valli, di competenza Astral, dove strisce e mucchi di terra in abbondante quantità ricoprono sia la carreggiata che i suoi lati, forse risultato delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Ma qualunque sia la ragione, il rischio per chi percorre la 4 bis del Terminillo è assicurato.