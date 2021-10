Paura in Cadore, frana la montagna sopra San Vito: una nuvola di detriti investe il paese

Domenica 10 Ottobre 2021, 09:01

SAN VITO DI CADORE - Una frana nel tardo pomeriggio di oggi - sabato 9 ottobre - si è distaccata in località Marcorà sul Monte Chiapuzza sopra San Vito. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco. Pare non ci siano persone coinvolte e non si segnalano feriti: i soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo le 18.30. La "pioggia" di detriti è iniziata attorno alle 18.

Le prime immagini - ben cocumentate dai nostri video - mostrano una nube di fumo bianco che si è alzata proprio a causa del rotolamento dei detriti.

