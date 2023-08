Domenica 6 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Dopo la postazione della polizia locale - inaugurata venerdì e che resterà attiva tutti i giorni fino al termine di agosto - da ieri Terminillo ha di nuovo anche il suo ufficio turistico. Lungo la passeggiata di via dei Villini, nei locali di proprietà della Regione Lazio e che furono sede dell’ex Azienda di promozione turistica, a partire da ieri è entrato in funzione il punto di informazioni turistiche “Visit Terminillo”, gemello montano di “Visit Rieti”, sito in piazza Vittorio Emanuele II. Grazie a 20 mila euro di contributo regionale e a circa altri 10 mila aggiunti da Asm – oltre ai 20 mila euro messi a disposizione dal Comune per sostenerne i costi di gestione - Palazzo di Città ha così rimesso a nuovo i locali che da sempre, al Terminillo, erano sinonimo di informazioni turistiche e che ora saranno gestiti dal personale di Asm.

A presentare la riqualificazione dell’ufficio turistico, il sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore al Turismo Chiara Mestichelli, il presidente di Asm Vincenzo Regnini e il vicepresidente nazionale di Fida Confcommercio Riccardo Guerci. E come già per il presidio di polizia locale, il rinnovato ufficio turistico del Terminillo avrà una funzionalità soprattutto stagionale, legata ai periodi di maggior afflusso turistico, godendo però – nei periodi di chiusura - di un numero di telefono unico in grado di mettere in contatto i turisti direttamente con “Visit Rieti”.

Lo sci. Ma la vera notizia emersa ieri è stata un’altra. A profilarsi all’orizzonte è la possibilità che durante la prossima stagione invernale sarà nuovamente Asm a gestire, per il secondo anno consecutivo, gli impianti di risalita del Terminillo. A confermare quella che, mese dopo mese, inizia ad apparire come un’ipotesi ormai sempre più probabile è stato ieri mattina, lo stesso Sinibaldi: «Per mettere al centro gli asset del territorio è necessaria la collaborazione e la sinergia con le istituzioni – commenta Sinibaldi - Per anni, tutto ciò non è stato fatto: adesso è arrivato quindi il momento dell’intervento pubblico. Ed è quello che, con tutta probabilità, faremo anche quest’anno per gli impianti di risalita, in collaborazione con Asm, nel frattempo che andranno avanti le procedure di gara per l’assegnazione della gestione degli impianti».

La stima del valore degli impianti e degli immobili da parte del consulente tecnico d’ufficio richiesto dal Comune al tribunale di Rieti è ancora in corso: e finché non sarà disponibile una perizia esatta da incardinare all’interno del bando di gara, il Comune appare intenzionato ad utilizzare Asm per garantire il funzionamento degli impianti. A monitorare l’avanzamento delle procedure per la pubblicazione del bando di gara è l’assessore Mestichelli: «L’acquisizione di una stima non contestabile del valore dei beni gestiti dalla società Funivia è fondamentale per non sfociare in un contenzioso con la società stessa – spiega l’assessore – In parallelo, stiamo però portando avanti anche una trattativa con la società Funivia, al fine di garantire una transizione quanto più lineare possibile».

Il presidio sanità. Nel corso del prossimo inverno, al Terminillo tornerà inoltre anche un presidio sanitario in sostituzione della guardia medica, assente ormai da anni sulla stazione montana. «Abbiamo già un accordo con la Asl di Rieti per ripristinare un presidio medico nei locali della ex scuola elementare – spiega il sindaco Daniele Sinibaldi - La prima metà dell’edificio è stata destinata alla postazione della polizia locale, mentre la metà adiacente ospiterà il presidio sanitario», laddove in origine si trovava la guardia medica, che negli ultimi tempi prima del suo smantellamento fu spostata accanto all’ex farmacia di via dei Villini.