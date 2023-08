Aperto a Terminillo il presidio di polizia locale

RIETI - Questa mattina l’assessore al Personale e Polizia Locale Oreste De Santis, il vice sindaco e assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli e Sonia Salvi, dirigente della Polizia Locale, hanno presentato il presidio di Polizia Locale di Monte Terminillo al Prefetto Gennaro Capo, al Questore Mauro Fabozzi, al Vice Comandante dei Carabinieri tenente colonnello Mariano Celi ed al Comandante della Guardia di Finanza Andrea Alba.

L’assessore al Personale e Polizia Locale Oreste De Santis ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Siamo la giunta del fare, avevamo promesso in campagna elettorale che avremmo riaperto questo presidio e lo abbiamo fatto in tempi brevi e con una spesa modica. Anche in questa occasione mi preme ringraziare il personale della Polizia Locale di Rieti per il loro lavoro quotidiano, per la collaborazione con le altre forze di polizia nel controllo della città e nell’essere sempre al fianco dei cittadini. La sinergia tra cittadini e forze dell’ordine è un punto qualificante della nostra Amministrazione e continueremo a lavorare sempre con maggiore energia in questa direzione».

Il vice sindaco e assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli: «Oggi facciamo un altro passo in avanti nel progetto complessivo che il Comune di Rieti sta realizzando in favore del definitivo rilancio del Terminillo.

Il presidio di Polizia Locale è un segno tangibile dell’attenzione e della cura che questa Amministrazione ha per la nostra montagna. Il sistema turistico aveva bisogno di questa presenza ed il mio ringraziamento va a tutto il personale della Polizia Locale che potrà essere ancora più vicino a turisti e cittadini».

Il dirigente della Polizia Locale Sonia Salvi: «Il mio ringraziamento va al sindaco, all’assessore alla Polizia Locale Oreste De Santis ed a tutta l’amministrazione che con forza ha voluto restituire ai cittadini in primis ed alla Polizia Locale questo importante presidio di sicurezza sul territorio. Era anche un obiettivo importante della Polizia Locale ed è proprio ai colleghi che voglio dire grazie, al personale che ogni giorno con professionalità, dedizione e spirito di attaccamento all’uniforme svolge questa attività tanto importante quanto complessa. Siamo orgogliosi di tornare in questo presidio che per troppo tempo è stato sottratto alla cittadinanza e siamo certi che tornerà ad essere un punto di riferimento fondamentale».