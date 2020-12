RIETI - Partiti a Castelnuovo di Farfa i test rapidi in farmacia per rilevare il Covid-19 e, con essi, anche l’iniziativa del test sospeso per chi ha difficoltà a pagarlo: si lasciano pagati uno o più tamponi e chi ne ha bisogno potrà usufruirne, a quel punto gratuitamente. L’amministrazione comunale e la farmacia Conti di Castelnuovo di Farfa hanno messo a disposizione dei cittadini i test rapidi antiCovid. Il test è veloce, volontario e non invadente. Il prezzo previsto è di 22 euro, come da direttiva regionale. Il sindaco Luca Zonetti, che ha proposto l’iniziativa, ha messo a disposizione un locale idoneo che si trova proprio accanto alla farmacia.

I test permetteranno di “andare incontro” all’epidemia, isolando subito gli eventuali positivi. Favorevole la reazione dei cittadini, che già nel luglio scorso avevano dimostrato buona volontà sottoponendosi al primo test antiCovid-19 voluto dall’amministrazione comunale.

Andati in archivio i primi test, va sottolineata l’iniziativa collaterale, quella del test sospeso. Dopo che la solidarietà l’aveva fatta da padrone, caratterizzando il periodo del lockdown della scorsa primavera, torna ora protagonista a Castelnuovo di Farfa, dove i cittadini che lo desiderano potranno lasciare un test pagato per le persone in difficoltà.

Già nella prima giornata sono stati diversi i test lasciati pagati, in modo che, chi ne dovesse avere bisogno e magari non potesse pagarlo, nella massima riservatezza e discrezione, può accedere al servizio.

