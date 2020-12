RIETI - Coronavirus: altri 59 contagi e tre decessi, i guariti sono 60.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 59 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (15) – Accumoli (1) – Antrodoco (4) – Belmonte in Sabina (1) - Borgorose (2) – Cantalice (2) – Castel Sant'Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (2) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (11) – Fiamignano (1) - Forano (1) – Monte S. Giovanni (1) - Montebuono (2) – Montenero Sabino (3) – Poggio Bustone (3) – Poggio Mirteto (3) - Poggio Nativo (2).

Si registrano 60 nuovi guariti: (20) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borbona – (2) Borgo Velino - (1) Borgorose (5) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (3) Contigliano - (4) Fara in Sabina – (1) Forano - (1) Greccio – (1) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone - (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (2) Rivodutri – (1) Selci – (1) Toffia – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 355.

Numero totale dei tamponi: 27.893.

Si registrano tre decessi: si tratta di una donna di 90 anni (struttura sanitaria Roma), una donna di 77 anni (struttura sanitaria Roma), una donna di 87 anni (RSA Montebuono).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1254.

