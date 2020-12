Coronavirus, l'apertura della nuova area Covid del de Lellis posticipata al 7 dicembre

RIETI - La nuova area Covid in prossimità del pronto soccorso dell’ospedale de Lellis, i cui lavori sono terminati domenica 29 novembre, sarà attiva da lunedì 7 dicembre per permettere all’Ufficio tecnico aziendale di ultimare la predisposizione degli allestimenti interni che hanno richiesto qualche giorno di più rispetto a quanto preventivato. Con l’occasione, l’Azienda ringrazia tutti i tecnici e gli operai che hanno lavorato, giorno e notte senza sosta, per predisporre, in tempi rapidissimi e in piena emergenza, una nuova e moderna struttura in grado di gestire un numero maggiore di pazienti con sospetto e confermato Covid.

