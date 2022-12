Martedì 13 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Occhi aperti, ma niente paura. A Castelnuovo di Farfa, gli ultimi tre episodi di furti, registrati ai danni di altrettante abitazioni nell’ultima settimana, stanno generando grande preoccupazione tra i residenti. Tuttavia le istituzioni, di fronte all’escalation di timore, invitano a mantenere la calma. Dopo le denunce sporte dalle vittime, la compagnia dei carabinieri di Poggio Mirteto ha intensificato i controlli sulle arterie principali, per scongiurare altri reati al patrimonio e infondere maggiore fiducia nella popolazione.

Solo nella giornata di domenica, due pattuglie hanno sostato per diverso tempo alle porte di ingresso del Comune. Ma le persone continuano a temere per le proprie case. «C’è talmente tanta paura, che i fedeli rinunciano a partecipare persino alla messa, per non rischiare di lasciare incustodite le loro abitazioni per troppo tempo - racconta don Stefano, sacerdote della parrocchia San Nicola da Bari. - C’è anche il timore di essere controllati da qualcuno che conosce bene le loro abitudini visto che, non a caso, i ladri hanno colpito tre commercianti del paese, dei quali erano facilmente noti gli spostamenti e si sapeva con certezza per quanto tempo fossero lontani da casa. La cosa che spaventa di più le persone è essere invasi nella propria intimità. Spesso si spaventano se vedono passare una macchina o una persona nuova per la strada. Sicuramente è importante vigilare, comunicare agli altri se accadono cose anomale, ma non si può vivere nella paura e non si può cambiare la propria quotidianità. Bisogna sostenersi a vicenda, ma la paura non serve a nulla. Quindi - conclude don Stefano - ben venga essere vigili, ma è necessario anche recuperare la serenità».

Il giudizio. Dello stesso avviso è il sindaco di Castelnuovo, Luca Zonetti, che, alle parole del parroco, aggiunge la convinzione che il piccolo centro sabino, nonostante si siano verificati alcuni furti (5 dall’estate a oggi), resta un paese tranquillo. Il primo cittadino invita i residenti a recuperare tranquillità. L’amministratore non minimizza l’apprensione dei suoi cittadini, ma si dice certo dell’importanza dell’attività messa in campo ogni giorno dalle forze dell’ordine al fine di risalire agli autori dei tre colpi. «Naturalmente, comprendo le ansie e la paura della comunità - premette Zonetti - ma, allo stesso tempo, ho piena fiducia nel lavoro dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini». Il sindaco è convinto che l’allarme che si è diffuso tra i cittadini sia controproducente. «Credo - prosegue - che sia indispensabile evitare allarmismi inutili. Di sicuro, si tratta di episodi che meritano la massima attenzione, ma non devono generare sconforto. Invito tutti a stare accorti e a dare immediata comunicazione alle autorità competenti, se si dovessero notare situazioni anomale o movimenti sospetti, ma mi preme sottolineare e ricordare a tutti - conclude - che il nostro paese è comunque sicuro».