Castelnuovo di Farfa ricorda Margherita Girolami uccisa nel 2016

RIETI - Il 25 novembre giornata mondiale contro i femminicidi e la violenza sulle donne con un sapore particolare a Castelnuovo di Farfa nel ricordo di Margherita Girolami uccisa nel paese sabino nel 2016.

Una giornata colma di tristezza quella odierna e di protesta contro la violenza e i femminicidi in Italia e nel mondo, che ha visto a Castelnuovo di Farfa, in Sabina, due momenti di commerazione: quello del sindaco, Luca Zonetti, a nome dell'amministrazione comunale, che ha ricordato questa giornata con un post su facebook e un mazzo di fiori sulla panchina rossa del paese e quello successivo di deposizione sulla stessa panchina di un secondo mazzo di fiori, a nome di tutte le donne del borgo, per celebrare la giornata e per ricordare, Margherita, la donna uccisa in paese nel giugno del 2016. A Margherita Girolami questa sera è stata dedicata dal parroco don Staffen Nkodia una messa di suffragio. In mattinata il sacerdote aveva benedetto la panchina rossa di Castelnuovo di Farfa.