RIETI - Muore a 87 anni per Covid nella Rsa di Montebuono, dove risiedeva da anni. Tesolina Bernardini si è spenta nella mattinata di ieri: era tra i 36 ospiti risultati positivi insieme al personale. Si tratta del primo decesso nella struttura. Un fulmine a ciel sereno per i parenti dell’anziana. «Abbiamo saputo della sua malattia il 30 novembre - raccontano i nipoti - ma sin dall’inizio, nonostante avessimo chiesto se fosse necessario un trasferimento in una struttura ospedaliera, i responsabili ci tranquillizzavano dicendo che era asintomatica. Fino a ieri alle ore 8 quando, come ogni giorno, abbiamo chiamato per avere notizie. Poi, alle 15, però, ci telefonano e ci dicono che nostra zia è morta alle ore 11. Siamo ancora sotto shock. Dopo mille rassicurazioni, veniamo a scoprire della sua morte 4 ore dopo il decesso senza una spiegazione plausibile. È intollerabile. Di sicuro non ci fermeremo per capire cosa è accaduto. Stiamo valutando - concludono - se richiedere l’autopsia sul corpo di nostra zia e sporgere denuncia nei confronti della struttura per negligenza».

Primaria a distanza

Intanto nel centro sabino si continua a fare i conti con l’emergenza. Nel borgo, con 800 abitanti, erano stati pochissimi i contagi fino a pochi giorni fa ma ora, quando la morsa del virus sul resto della provincia sembra si stia lentamente allentando, per i montebuonesi è invece cominciata una stagione difficile. Quaranta contagiati, di cui la maggior parte legati al cluster della residenza sanitaria assistita “Monte Buono”, e quattro altri soggetti e ora un’intera scuola primaria in quarantena. Per i piccoli studenti, da ieri, è cominciata la didattica a distanza. A darne notizia è stato il sindaco Claudio Antonelli, che ha spiegato che la decisione è stata presa «come misura di prevenzione, su indicazione della Asl di Rieti». «La situazione - ribadisce il primo cittadino - rimane attualmente sotto controllo. È importante continuare ad attenersi alle regole anticontagio: mascherina, distanziamento ed evitare assembramenti. Per qualsiasi necessità potete contattarmi personalmente».

