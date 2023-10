Giulianova-Castelnuovo (1-1), tensione a fine partita: carabinieri negli spogliatoi

La partita del campionato di Eccellenza, Real Giulianiova-Castelnuovo finisce con un pari (1-1), che non piace a nessuna delle due squadre, e un carico di tensione che si scarica a fine gara negli spogliatoi dello stadio Castrum dove ci sono stati momenti di forte tensione tra i giocatori. Dopo alcuni battibecchi e offese si è rischiato di arrivare alle mani, per evitare il peggio sono dovuti intervenire i carabinieri in servizio allo stadio che hanno immediatamente riportato la calma