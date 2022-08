«Senza internet da giorni a Castelnuovo di Farfa, perché Tim non interviene?». L'appello di cittadini e negozianti

RIETI - «La bellezza della Sabina e la disponibilità di case dovrebbero essere un invito allettante per tante persone che sono stanche di vivere in città, ma questa realtà così positiva si scontra con l'assoluta carenza di efficienza dei servizi, soprattutto quando si verificano dei temporali. È il caso della luce mancata per ore nei giorni scorsi e della telefonia mobile Tim con segnale assente o quasi sempre insufficiente. A tutto questo da qualche giorno si è aggiunto un grave disservizio che riguarda questa volta l' Adsl di Tim, infatti per i clienti Tim internet risulta del tutto fuori servizio da giorni con grave pregiudizio per chi lavora e studia a casa e con danni gravissimi per i negozi. I cittadini e i negozianti rivolgono un appello a Tim affinché il guasto venga finalmente riparato. Alcuni negozianti metteranno la parabola internet per fare a meno di questo scadente servizio», scrivono un .gruppo di cittadini e negozianti di Castelnuovo di Farfa.