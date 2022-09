Falciata da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna

Investimento mortale questa mattina attorno alle 7.40 sulla statale 150 a Castelnuovo Vomano. Stando alle prime informazioni la vittima è una donna anziana: è stata travolta mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Roseto. I sanitari hanno provato in tutti i modi a cercare di rianimarla, ma è deceduta. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Ambulanza e militari sono ancora sul posto. La strada è stata chiusa e il traffico deviato. Al momento si riscontrano gravi disagi per gli automobilisti

Notizia in aggiornamento