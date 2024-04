Rieti, carabiniera si toglie la vita nella Scuola marescialli di Firenze: Beatrice aveva 25 anni, si è sparata con la pistola d'ordinanza

RIETI - Si è tolta la vita a 25 anni, sparandosi con la pistola d’ordinanza, una ragazza di 25 anni, Beatrice Belcuore di Castelnuovo di Farfa, allieva della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. La ragazza, si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza all'interno di una stanza dell'istituto, a Firenze. A dare l'allarme sono stati gli altri allievi: i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore di turno e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma fiorentino. Ignoti i motivi del gesto.

Chi era

Beatrice Belcuore era già nell’arma come carabiniere e stava frequentando la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri nella quale a giugno avrebbe conseguito il grado di Maresciallo.

Informati i familiari della tragedia a Castelnuovo di Farfa (il papà è in forze al Comando Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto e presta servizio nell’aliquota radiomobile) l’intero paese è caduto nello sconforto stringendosi intorno alla famiglia di Beatrice.

Il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti: “La notizia della morte di Beatrice ci ha lasciato senza parole - ha detto il sindaco- sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa, un dolore forte che ci ha lasciato tutti senza fiato"