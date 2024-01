Martedì 2 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Aspettando l’estrazione della lotteria Italia la sera del prossimo 6 gennaio e che in passato ha regalato diverse gioie al Reatino, la dea bendata è tornata ad affacciarsi in Sabina per ben due volte nelle ultime due settimane dell’anno appena concluso, facendo passare un buon Natale a due fortunati vincitori. Due vincite tra Cantalupo e Torri in Sabina, entrambe realizzate a Superenalotto. La prima nel concorso di sabato 16 dicembre nella quale sono stati vinti ben 83 mila euro in un bar a Cantalupo, la seconda il 29 dicembre presso l’Emporio 95 a Torri in Sabina con una vincita di 10 mila euro al New Year’s Show, concorso abbinato al Superenalotto.

Felici figli e nipoti. La vincita realizzata a Cantalupo si è concretizzata con una schedina da 10 euro e 50 centesimi e centrando un “quattro” più Superstar (13 – 26 - 42 - 47 i numeri vincenti più il 69 numero superstar) che ha fruttato un totale di 83 mila e 48 euro, ed è stata realizzata da un pensionato di Casperia, conosciutissimo in Sabina per essere un artigiano e maestro della panificazione e dell’industria dolciaria, in origine con un forno a Casperia insieme ai suoi fratelli e poi a Montopoli col forno artigianale “La Spiga”, gestito ora dai figli. Quinto Giusti, il vincitore, che non ha fatto mistero della vincita e che anzi, coglie l’occasione per lanciare un messaggio.

«Se non giochi – dice Quinto Giusti - ovviamente non vinci, ma il giocare deve essere sempre misurato ed un divertimento, mai una malattia. I giochi debbono essere sempre quelli legali e consentiti perché qualsiasi cosa accade sono sempre garantiti legalmente e non bisogna mai esagerare anche perché la fortuna, la cosiddetta dea bendata, non guarda e quando arriva lo fa a prescindere dall’importo della giocata. Io gioco da sempre al Superenalotto, sempre la stessa combinazione e col suggerimento di un conoscente come è successo stavolta ho aggiunto il numero superstar che mi ha fatto arrivare a vincere la bella somma. Ma la giocata era di 10 euro e quella continuerò a giocare. Non serve strafare o giocare di più, anzi è pericoloso e non va bene. Ho avuto fortuna stavolta e saranno contenti figli e nipoti oltre il sottoscritto, naturalmente».

L'Emporio 95. Venerdì 29 dicembre la dea bendata si è sostata di qualche chilometro fermandosi a Torri in Sabina presso l’Emporio 95 di Morena Magnifica e Dino Galletti con un cliente (in questo caso anonimo) che con una giocata di pochi euro si è portato a casa 10 mila euro con l’estrazione straordinaria che il concorso fa sui codici biglietti, il New Year’s Show che metteva in palio in tutta Italia 900 premi da 10mila euro uno dei quali è andato, appunto, a Torri in Sabina. Riguardo l’Emporio 95 di Torri, sono diversi i precedenti con vincite nell’esercizio di via Porta Ternana. Lo scorso anno un “cinque” al Superenalotto fruttò al fortunato vincitore 41 mila 559 euro e l’anno precedente altro “cinque” con vincita di 47 mila euro. Il record resta quello del 2019 con una vincita di 300 mila euro al gioco Il Miliardario.