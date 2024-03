Montopoli infila la cinquina (5-0) contro Gens Cantalupo e vola in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna al primo posto in classifica il Montopoli che fa suo il recupero della diciannovesima giornata del girone C di Seconda categoria. La gara, interrotta sul 3-0 per i montopolesi all’intervallo, si è conclusa oggi con il punteggio finale di 5-0 per i gialloblù. La squadra di mister Cimei mette la freccia e supera il Santa Susanna.

Il primo tempo

Complice anche l’inferiorità numerica degli ospiti, tutto è semplice per Montopoli che crea pericoli fin da subito.

Al 3’ Ippoliti imbucato in area calcia col destro sfiorando il palo. Al 6’ pericoloso D’Ascenzi che di sinistro manda a lato di poco. Ancora D’Ascenzi alla conclusione al 10’, questa volta sugli sviluppi di un corner battuto da Salustri, e la palla viene parata Cipriano. È un monologo montopolese: al 20’ Ippoliti incrocia bene mandando il pallone all’angolino segnando il gol che vale il 4-0 complessivo. Continua a macinare gioco la formazione di casa: Capasso ci prova al 25’ col sinistro ma il pallone termina alto. Rinalduzzi al 28’ si coordina provando a piazzare col sinistro ma Cipriano risponde presente e manda la palla sopra la traversa. Al 30’ altra rete del Montopoli: D’Ascenzi trova sulla sua strada un ottimo riflesso di Cipriano sul suo colpo di testa, poi Alessandro Fiori è bravo a ribadire in rete sulla respinta per il 5-0. Continuano le offensive di Montopoli che con i cambi insiste: nel finale l’occasione più ghiotta è quella di Nescatelli, pescato in area da Ippoliti, ma il suo tentativo viene respinto in angolo da Cipriano.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Passiamo questa Pasqua da primi in classifica. La gara l’avevamo cominciata bene prima della sospensione e oggi l’abbiamo chiusa altrettanto bene. Dobbiamo recuperare le energie, ricaricando le pile in vista dell’intenso finale di campionato che ci aspetta, a partire dall’importante e difficile match contro Torri. Colgo l’occasione per fare il mio in bocca al lupo al Monte San Giovanni, impegnato in Coppa Lazio, unica squadra reatina rimasta nella competizione»

Il tabellino del recupero

Montopoli: Daja, Biccirè, Fiori A., Fiori F. (40’ st De Santis), Proni, Rinalduzzi, Salustri (35’ st Nescatelli), Popescu (38’ st Caldarola)Ippoliti, Capasso, D’Ascenzi (30’st Turchetti). A disp. Ferretti, Gulino. All. Cimei

Gens Cantalupo: Cipriano, Stazi, Romagnoli An., Nobili, Di Curzio, Rinalduzzi, Romagnoli Al., Rubini, Pitotti, Mattei. All. Giambenedetti

Arbitro: Lorenzo Penta Educato di Rieti

Marcatori: 23’pt e 43’ pt Del Bufalo, 28’ pt e 20’ st Ippoliti, 30’ st Fiori A.



Note: Angoli 4-0

La nuova classifica del girone C

Montopoli 44

Santa Susanna 43

Sporting Corvaro 41

Borgorose 38

Poggio Bustone 36

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 24

Monte San Giovanni 23

Atletico Cantalice 22

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3