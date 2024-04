Montopoli supera 2-0 Torri nel derby sabino e resta saldo in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Montopoli non perde colpi e mantiene la vetta vincendo il derby contro il Torri in Sabina nella ventiduesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Dopo un buon primo tempo di Torri, i padroni di casa riescono a sbloccare la gara ad inizio ripresa per poi chiuderla definitivamente nel recupero. Montopoli sale a quota 47 punti mantenendo il primato, Torri cade dopo quattro successi consecutivi e resta a quota 28.

Il primo tempo

Torri crea pericoli in avvio di gara. Al 6’ Borriello ci prova con la conclusione dal limite cercando il primo palo ma il suo destro termina a lato di poco. Due minuti dopo risponde Montopoli ma Ippoliti, servito da Salustri, non inquadra lo specchio. Ancora pericoloso Borriello al 17’ con l’occasione più grande per gli ospiti: cross dalla destra di Volpi e colpo di testa sulla traversa dell’attaccante del Torri.

Al 26’ Salustri prova a sorprendere Francescangeli ma la sua conclusione è centrale e facile preda dell’estremo difensore ospite. Sul finale di tempo altra chance sui piedi di Borriello, imbucato da Bertoldi, ma Ferretti para a terra.

La ripresa

Al rientro in campo si sblocca la gara dopo una bella trama dei padroni di casa: D’Ascenzi lavora il pallone in area e premia l’inserimento al limite di Francesco Fiori che non ci pensa due volte e calcia di sinistro trovando l’angolino per l’1-0 Montopoli al 47'. Torri non demorde e prova a creare pericoli alla retroguardia montopolese. Al 54’ Antonelli cerca con il destro il secondo palo ma spedisce il pallone a lato. Al 62’colpo di testa di Volpi su palla inattiva che non inquadra lo specchio da ottima posizione. Montopoli in ripartenza trova spazi e con i neo-entrati va a caccia del raddoppio: Gulino calcia centrale al 65’ con Francescangeli che para comodamente. Al 73’ Mazzoli recupera palla e costringe Ferretti alla respinta di pugni che evita il pareggio. Nel finale insiste Montopoli: all’82’ prima Terribili e poi Ippoliti non sfruttano calciando debolmente con la difesa ospite che tira un sospiro di sollievo. All’85’ Torri resta in dieci uomini per la doppia ammonizione di Volpi. Si fa dura per gli ospiti che subiscono in pieno recupero il gol del 2-0: Salustri batte una punizione dalla trequarti sul secondo palo, pescando Gulino che controlla e batte Francescangeli chiudendo definitivamente la gara.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Una gara complicata per diversi aspetti. Loro venivano da un ottimo periodo di forma e si è visto, ci hanno creato qualche difficoltà ma siamo stati bravi a mantenere la calma e a sbloccare la gara nella ripresa. Abbiamo sciupato qualche occasione di troppo per chiuderla prima ma questi sono tre punti importanti. Adesso ci concentriamo sulla trasferta di Cantalice e sul resto delle gare, sarà un cammino ancora lungo e difficile».

Massimo Tascioni, allenatore Torri in Sabina: «Devo fare i complimenti alla squadra per la prestazione. Venire a giocare su questo campo dopo la sosta non è per niente semplice ma siamo stati in grado di essere ordinati e creare qualche fastidio nel primo tempo. Sfortunati in occasione della traversa, fossimo andati in vantaggio all’intervallo non ci sarebbe stato nulla di strano. Al rientro in campo non siamo stati pronti e abbiamo subito lo svantaggio, poi la seconda rete viene in pieno recupero, con noi in inferiorità numerica e con la squadra sbilanciata. Sono contento perché la squadra sta onorando il campionato alla grande e sono convinto che riusciremo a farlo da qui fino alla fine».

Il tabellino

Montopoli: Ferretti, Abatelli, Fiori A. (65’ Biccirè), Fiori F., Valloni, Del Bufalo, Salustri, Popescu, Ippoliti, Capasso (75’ Terribili), D’Ascenzi (62’ Gulino). A disp. Daja, Caldarola, Proni, Solito, De Santis, Rinalduzzi. All. Cimei

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo (90’ Susca), Sidori, Giorgini (50’ Mazzoli), Volpi, Evangelisti, Tocci, Bertoldi, Antonelli (59’ Zuccari), Borriello, Latini (70’ Recchia). A disp. Bernabucci, Boccadamo. All. Tascioni

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Marcatori: 47’ Fiori F., 90+4’Gulino

Note: espulso all’85’ Volpi (T) per doppia ammonizione e Daja (M) dalla panchina; ammoniti Capasso, Del Bufalo (M), angoli 5-1