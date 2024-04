La capolista Montopoli supera Poggio Bustone 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Tre punti d’oro per il Montopoli che batte 2-1 Poggio Bustone e si conferma sempre più primo nel girone C di Seconda categoria quando mancano ormai due giornate dal termine della stagione.

Al Rinalduzzi i padroni di casa rischiano ma chiudono avanti di due reti il primo tempo. Nel finale di gara gli ospiti tornano in partita senza però riuscire a raggiungere il pareggio. Quella che probabilmente è la miglior prestazione del Montopoli in stagione, arriva nel momento giusto per i “corsari” che salgono a 53 punti in classifica, allungando sul Santa Susanna (49 punti) e mantenendo il vantaggio sullo Sporting Corvaro (50), vincente oggi al De Amicis contro Monte San Giovanni.

Il primo tempo

Diverse le occasioni per entrambe le squadre ad inizio gara. Al 6’ pericoloso Montopoli su calcio d’angolo con il colpo di testa di Terribili che non inquadra lo specchio da ottima posizione. Poggio Bustone riparte in contropiede e mette in seria difficoltà la retroguardia montopolese: al 15’ fuga sulla sinistra di Santoprete che supera un avversario e mette in mezzo trovando però un provvidenziale intervento della difesa che sventa un potenziale pericolo. Situazione simile al 26’ con Agostini che imbuca per Santoprete, l’attaccante neroverde si invola verso la porta avversaria trovando la risposta a terra di Ferretti, decisivo a tu per tu per salvare il risultato. Montopoli torna a farsi vedere nell’area ospite alla mezz’ora, col tentativo di Patras alto sopra la traversa.

Ancora Patras al tiro due minuti più tardi, con Desideri che respinge molto bene di pugno, poi Montopoli insiste con il colpo di testa di Capasso che cerca il primo palo ma trova soltanto l’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte occasione per Mostarda che, servito sulla destra da Tolomei, calcia da ottima posizione trovando nuovamente sulla sua strada un Ferretti decisivo. Al 36’ si sblocca la gara: filtrante di Fiori che taglia in due la difesa, Gulino è bravo a duellare con un difensore e controllare palla in area, calciando di destro e trovando l’angolino per l’1-0 Montopoli che fa festeggiare il Rinalduzzi. I padroni di casa pochi minuti dopo trovano nuovamente la via della rete: al 43’ Salustri serve in profondità Terribili sulla destra e la punta dei padroni di casa incrocia mandando la palla sul palo lontano e siglando il 2-0 tra le proteste ospiti che reclamavano un fuorigioco dell’attaccante corsaro.

La ripresa

Nel secondo tempo rientra molto bene in campo Montopoli che controlla la gara a centrocampo e crea occasioni. Al 60’ punizione a due per i padroni di casa con Salustri che va al tiro trovando un’ottima risposta di Desideri in tuffo. Al 65’ Terribili ci prova da fuori ma il suo tentativo è largo. Al 72’ pressing efficace di Gulino che recupera palla, Capasso controlla e calcia forte dal limite ma il tentativo termina di poco a lato. Poggio Bustone non ci sta e guadagna campo: al 79’ punizione contestata dai padroni di casa, battuta da Fenici, intervento di testa puntuale di Buzzi a centro area che anticipa tutti e mette in rete per l’1-2. Gli ospiti ci credono e spingono nel finale. Nel recupero, con i neroverdi tutti in area di rigore (anche il portiere Desideri) è Ferretti a mettere sicurezza: un’uscita del portiere dei padroni di casa sui piedi di Franceschini vale oro e regala la vittoria ai padroni di casa che restano saldamente al comando del girone C.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Tre punti pesantissimi per la classifica. Sapevamo di affrontare una squadra in forma e con tanta qualità, nei primi minuti ci hanno messo parecchio in difficoltà con diverse ripartenze. Bravi noi a prendere le giuste misure, aiutandoci in difesa, a chiudere il primo tempo avanti e a gestire bene nella ripresa. Il gol nel finale ha rimesso tutto in discussione ma abbiamo portato a casa una gara fondamentale. Adesso ci aspetta un’altra partita tosta a Borgorose, avversario che gioca un ottimo calcio e che ci ha già messo in difficoltà in questa stagione».

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Facciamo i complimenti al Montopoli per la partita fatta. La forza dell’avversario non si può mettere in discussione, non è in vetta alla classifica per caso. Noi abbiamo sciupato un paio di palle gol importanti nel primo tempo e loro ci hanno punito su una disattenzione difensiva. C’è purtroppo da dire che sul secondo gol abbiamo parecchio da recriminare per una posizione di fuorigioco non sanzionata da un direttore di gara che è stato parecchio in difficoltà oggi, non è riuscito a tenere in mano la gara e non si è dimostrato all’altezza di una partita di tale importanza. Ci aspettavamo probabilmente un altro tipo di direttore di gara. Comunque un plauso ai ragazzi che nonostante alcune assenze importanti ci hanno provato fino alla fine. Nulla da togliere però alla prestazione dei nostri avversari, ma guardando al computo delle occasioni e vedendo l’andamento della gara un pareggio sarebbe stato giusto».

Il tabellino

Montopoli: Ferretti, Abatelli, Patras, Fiori F., Valloni, Del Bufalo, Salustri, Popescu, Terribili, Gulino (82' D'Ascenzi), Capasso (79' Turchetti). A disp. Daja, Fiori A., Ammiraglia, Biccirè, SOlito, De Santis, Nescatelli. All. Cimei

Poggio Bustone: Desideri, Gentileschi (19’ Agostini), Islami, De Gennaro, Paolucci, Franceschini, Santoprete, Tolomei, Fenici, Buzzi, Mostarda. A disp. Battisti, Santori I., Santori M.

Arbitro: Matteo De Iulis di Rieti

Marcatori: 36’ Gulino, 43’ Terribili (M), 79’ Buzzi (P)

Note: ammoniti Fiori F. (M), Santoprete, Fenici (P); angoli 6-2