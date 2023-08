Nazareno Strampelli, il “Mago del Grano”. Gli eventi durante la Fiera mondiale del peperoncino

RIETI – Per i 120 anni dall’arrivo del “Mago del Grano” nella città di Rieti, la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino oltre di intitolare la 12esima edizione ha deciso anche di dedicare uno spazio particolare a Nazareno Strampelli, considerata una delle figure più illustri che la storia della genetica mondiale ricordi.

Molte le iniziative che accompagneranno il corso della Fiera, dedicate al “Mago” Strampelli, come la mostra curata da Roberto Lorenzetti in collaborazione con l’Archivio di Stato di Rieti, ospitata dalla Sale mostre di palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. La mostra è ricca di documenti originali conservati dall’Archivio di Stato di Rieti e dalla Stazione sperimentale di granicoltura Nazareno Strampelli, sarà inaugurata mercoledì 30 agosto alle ore 19. Sarà presente anche la famiglia Strampelli e sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.

Numerosi i convegni in programma dal 30 agosto al 3 settembre a Spazio Italia in Piazza Cesare Battisti, che consentiranno di approfondire e conoscere meglio la storia del Genetista che da Campomoro ha influito nella storia per la salvaguardia del fabbisogno mondiale del cibo.

Grande spazio a Nazareno Strampelli, il 30 agosto alle 19.30 a Spazio Italia il convegno “Nazareno Strampelli e sovranità alimentare” con la presenza del ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Venerdì 1° settembre alle 17.30 si tratterà il tema: “Miglioramento genetico per la valorizzazione dei frumenti italiani: dalle intuizioni di Strampelli agli approcci più innovativi.”

Sabato 2 settembre è in programma l’incontro alle 17 con il Prof.

Enrico Martinoli dell’Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Provincia di Rieti Nazareno Strampelli.

A seguire l’imperdibile appuntamento con Roberto Lorenzetti per la presentazione del libro “Strampelli. Il Mago del Grano”.

La Fiera Mondiale del Peperoncino ha un tocco sempre più Internazionale, portando Rieti al Centro non solo dell’Italia per parlare di storia e cultura, di una città che ne ha da vendere.